Lucio Corsi e la vita dopo Sanremo | Ho più amici fuori ma la Luciomania mi rende felice – L’intervista

Si intitola Volevo essere un duro il nuovo album di, il primoil clamoroso exploit sanremese e la conseguente mania per tutto ciò che lo riguarda. Un disco cantautorale vecchio stile, pieno di storie, condizionato da quella delicatezza con cui il cantautore toscano, 31 anni, ha conquistato il largo pubblico sul più scottante dei palchi del palinsesto italiano. Come rivela a Open, la partecipazione al Festival diè stata strettamente legata a questo mucchio di canzoni in preparazione, era questo il momento giusto per provare il grande salto e meglio di così non poteva andare. Volevo essere un duro infatti ha raccolto in poco più di un mese oltre 27 milioni di stream su Spotify, oltre 8 e mezzo di visualizzazioni del video su YouTube per uno di quei casi di artista che vincesenza vincere, una categoria a parte ma solida nella storia della kermesse.