A Strasburgo il grido di libertà del popolo oppresso da Lukashenko

Ucraina, difesa comune, ma non solo. Nell’ultima sessione plenaria a, il Parlamento europeo ha celebrato la Giornata internazionale della Donna accogliendo la testimonianza di due attiviste provenienti dal Belarus. Sviatlana Tsikhanouskaya, leader delle forze democratiche di Minsk, e la connazionale Palina Sharenda Panasiuk, rappresentante della campagna civile “Europa Belarus” in prima linea per l’integrazione all’interno dell’Unione europea.Ad accomunarle, la lotta contro il regime di Alexandere il desiderio di, lo stesso che costituisce le fondamenta dell’Europa unita: «Il Belarus fa parte dell’Europa, la nostra battaglia per laè la stessa che combattete anche voi», afferma Tsikhanouskaya dal cuore dell’emiciclo. «Belarus, Ucraina, Georgia, Moldova e Armenia vivono oggi in una zona di incertezza, di fianco a un gigante che non riconosce il nostro ruolo nella famiglia delle libere nazioni europee».