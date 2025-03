Dilei.it - “Affari tuoi è pilotato”: la documentazione di Striscia la Notizia

torna nel mirino dila. Il TG satirico di Antonio Ricci ha annunciato un servizio, in onda martedì 18 marzo come sempre su Canale 5, in cui presenta una “inoppugnabile” a proposito di un presunto “sistema” che smonterebbe il principio stesso su cui si basa il programma di Rai 1: la pura e semplice fortuna.La rivelazione di Max Giusti su“Un gioco può considerarsi veramente basato sulla fortuna e non sull’abilità del giocatore solo quando per lui esistono le stesse possibilità di vincere o di perdere“, anticipa il servizio dila, aggiungendo una conclusione perentoria di un certo peso: “Adciò non avviene”.Tutto partirebbe da una clamorosa rivelazione di Max Giusti, che ne è stato conduttore dal 2008 al 2013, rilasciata nel corso di un’intervista al podcast Tintoria e andata in onda lo scorso 24 settembre 2024.