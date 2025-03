Ilrestodelcarlino.it - Arpa, il talento di Nicole Pedroni. Trionfa al concorso in Francia

Fresca vincitrice indelinternazionale perpiù importante del Paese, a Limoges, la scandianese(20 aprile 2005) ha iniziato a muovere le dita sul suo strumento davvero in tenera età e si ritrova a quasi vent’anni a festeggiare un premio ambitissimo, che la porterà lontano. Giovane e talentuosa,è il volto di Harp column, canale on line di riferimento per tutti i cultori, appassionati, musicisti e addetti ai lavori dello strumento a corde, nel mondo. Laureata al Conservatorio Achille Peri, ora abita in Svizzera per perfezionare gli studi. Congratulazioni. In quale periodo si è tenuto iltransalpino? "Dal 28 febbraio al 2 marzo di quest’anno, con la finalissima il 2 marzo". Con quale composizione ha vinto? "Ho suonato ‘Impromptu’ di Gabriel Faure per il video grazie al quale ho avuto accesso alle ultime fasi, poi nella finale ho eseguito il Concertino per, orchestra d’archi e riduzione per pianoforte di Jean – Michel Damase, seguito dalla trascrizione perdella Moldava di Smetana".