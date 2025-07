Il giovanissimo talento campano LUK3, tra i protagonisti piĂą amati di Amici 24, riceverĂ il Premio Lunezia New Generation 2025 per il valore musical-letterario del brano “Canzoncine”, contenuto nel suo primo EP “ Diciotto ” (DMBTrigger, distribuzione ADAWarner). LUK3 live il 25 luglio ad Aulla per la 30ÂŞ edizione del Premio Lunezia. LUK3 sarĂ premiato sul palco di Piazza Gramsci ad Aulla (Massa-Carrara) il prossimo 25 luglio 2025, nella serata inaugurale del Premio Lunezia 2025, evento dedicato da trent’anni alla valorizzazione della canzone d’autore italiana e del suo valore musical-letterario. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - LUK3 premiato al Premio Lunezia 2025 per “Canzoncine”: un nuovo volto della musica d’autore italiana