Notte di incidenti a Como e provincia | gravi schianti a Tremezzina e Como coinvolti anche giovanissimi

È stata una notte densa di interventi per le ambulanze e le forze dell’ordine tra Como e provincia, con una lunga serie di incidenti stradali, cadute e intossicazioni etiliche. Il bilancio più preoccupante arriva da Tremezzina, dove intorno alle 4.22 tre giovanissimi – due 15enni e un 18enne –. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Autostrada A9, chiuso per una notte il tratto Lomazzo Sud–Como Centro - Una nuova chiusura temporanea è in programma sulla A9 Lainate–Como–Chiasso per lavori di manutenzione delle aree verdi lungo la carreggiata.

Como, fermato di notte con pinze e arnesi da scasso nello zaino: denunciato dopo un controllo in strada - Un 32enne marocchino è stato denunciato a Como per possesso di arnesi da scasso. Fermato durante un controllo notturno, era irregolare sul territorio.

Notte movimentata a Como: due episodi di violenza tra piazza Volta e via Tommaso Grossi - Ancora una notte difficile in città , segnata da due distinti episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Como, ubriaco al volante causò incidente in galleria a Pusiano, due morti: 30enne arrestato per duplice omicidio stradale - I carabinieri di Como hanno arrestato per duplice omicidio stradale il 30enne che era alla guida dell’auto coinvolta il 23 marzo scorso in un incidente nella galleria di Pusiano nel quale erano morti ... Lo riporta informazione.it

Provincia di Como, nella notte fanno esplodere un bancomat - 35 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per l’esplosione di uno sportello bancomat per un tentativo di furto a Rovello Porro in piazza Alessandro Porro. Come scrive comozero.it