Ponte Morandi il pm | Rischio crollo nelle carte di Aspi

La requisitoria del processo per la strage di 43 persone morte nel cedimento del Ponte Morandi. Il pm: la fine del consolidamento spostata da Autostrade per l’Italia piĂą volte, dal 2017 al 2020. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ponte Morandi, il pm: “Rischio crollo nelle carte di Aspi”

In questa notizia si parla di: ponte - morandi - rischio - crollo

Ponte Morandi, i pm: “Pericoli ignorati, l’ex presidente di Autostrade ha ricordi a singhiozzo” - Affondo della Procura nel nuovo dossier consegnato ai giudici: “Memoria a metà : da Cerchiai possibile comportamento pilatesco per proteggere i colleghi”

Ponte Morandi, i pm: “Pericoli ignorati, l’ex presidente di Autostrade ha ricordi a singhiozzo” - Affondo della Procura nel nuovo dossier consegnato ai giudici: “Memoria a metà : da Cerchiai possibile comportamento pilatesco per proteggere i colleghi”

Ponte Morandi, l'appello dei parenti delle vittime: "Lasciate fuori la tragedia dalla campagna elettorale" - "Fate un confronto sul futuro, il passato non può essere cambiato": è l'appello del comitato Parenti vittime del ponte Morandi che invita il mondo politico genovese a lasciare fuori dalla campagna elettorale la tragedia che il 14 agosto 2018 portò via la vita di 43 persone.

Salvini dal Giappone rilancia con entusiasmo il progetto del Ponte sullo Stretto. Lo fa mentre in Italia si piange l’ultima vittima dell’incuria nella gestione del territorio. Si tratta di Mara Severin, sommelier morta per il crollo del tetto di un ristorante a Terracina. En Vai su Facebook

Ponte Morandi, il pm: “Rischio crollo nelle carte di Aspi”; Ponte Morandi, Castellucci al processo: «Mi sento responsabile per il crollo, ma non colpevole. Le accuse di Mion? Non disse mai niente sui rischi»; Benetton e Ponte Morandi: sapevano i rischi e nessuno intervenne.

Ponte Morandi, il pm: “Rischio crollo nelle carte di Aspi” - La requisitoria del processo per la strage di 43 persone morte nel cedimento del Ponte Morandi. Segnala ilsecoloxix.it

Crollo del Morandi, il pm: “I controlli esterni disposti da Aspi sul ponte erano solo apparenza” - L’accusa: “Relazioni modificate su indicazione del concessionario e mai a favore di sicurezza, ... Si legge su ilsecoloxix.it