palmiano approvati quattro progetti

Con l’approvazione di quattro progetti esecutivi da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Palmiano può contare su quasi 2 milioni di euro, destinato a restituire funzionalità , sicurezza e dignità a luoghi simbolici della vita comunitaria. Il progetto più consistente riguarda la sede comunale, un edificio articolato in due blocchi – uno storico in muratura e uno più recente in cemento armato – che sarà oggetto di un intervento di adeguamento sismico. I lavori prevedono il consolidamento delle pareti con intonaco armato, il rinforzo dei pilastri, la costruzione di nuovi elementi strutturali in cemento armato e l’installazione di un ascensore esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

