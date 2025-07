All'ex Ilva di Taranto è di nuovo fumata nera. Il 15 luglio non sarĂ ricordato come il giorno della svolta storica per il gruppo a cui serviranno almeno altre due settimane per arrivare a un accordo di programma con gli enti locali: Regione Puglia e Comune di Taranto. In realtĂ , lo stallo vero arriva dal sindaco di Taranto Piero Bitetti che pretende di fare un passaggio in consiglio comunale, cercando una sponda che giustifichi difronte ai cittadini altri 7-8 anni di produzione con gli altoforni e un rigassificatore mobile nel porto. Ma non è affatto detto che questi 15 giorni servano ad una schiarita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilva nella palude, un’altra fumata nera