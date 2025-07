AAA cercasi booster di idratazione Sieri maschere e ingredienti giusti per l' estate

I n estate, la pelle è sottoposta a un forte stress. Le alte temperature, l’esposizione al sole, spesso anche tutto il giorno se si è in vacanza, possono esaurire le riserve idriche e di idratazione. Per questo, “rinforzare” la propria skincare giornaliera può essere d’aiuto. Come? Con sieri e maschere super idratanti, con ingredienti come acido ialuronico e aloe. Bagno di ghiaccio e maschera: la skincare casalinga di Hailey Bieber a prova di Met Gala X Leggi anche › Maschera viso: in crema, tessuto o hydrogel, quale scegliere? Idratanti viso in estate: tempo di booster. Afa, sudore, umiditĂ , magari anche ore passate al sole stressano molto la pelle che può esaurire le sue riserve di acqua. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - AAA cercasi booster di idratazione. Sieri, maschere e ingredienti giusti per l'estate

L'estate, con le sue giornate di sole intenso, vento e sbalzi di temperatura (pensiamo all'aria condizionata), potrebbe mettere a dura prova la salute delle labbra con la comparsa di disidratazione, secchezza e fastidiose pellicine.

Idratazione è skin drink - È l'obiettivo in hype che si raggiunge grazie a texture fresche, che riaffermano l'effetto glow e si ispirano alla biorivitalizzazione. Scrive elle.com

