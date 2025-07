La carica dei novecento per il ritorno al vitalizio d' oro | ecco chi ha chiesto il rimborso

Domani Montecitorio esamina i ricorsi di circa 900 ex parlamentari contro la delibera 142018, voluta sette anni fa dall'allora presidente della Camera Roberto Fico. Quel provvedimento disponeva il ricalcolo retroattivo degli assegni secondo un metodo contributivo. Procedimento, dunque, che portava a rideterminare le somme percepite dagli ex deputati, con tagli che, in alcuni casi, hanno superato l'80%. Contro tale decisione inizialmente avevano presentato ricorso oltre 1300 onorevoli, ma una parte delle posizioni, soprattutto quelle relative ai ricorrenti più anziani, sono state risolte con diverse sentenze, in particolare quella del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità del quoziente utilizzato perla riconsiderazione delle spettanze.

