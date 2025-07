Alessandro Greco la moglie Beatrice Bocci e la castità | È stata una libera scelta

Alessandro Greco è il volto di Unomattina Estate su Rai 1. Ha legato il suo successo al programma Furore. E oggi racconta al Corriere della Sera come ha iniziato: «Presentavo ma avevo anche delle mie performance: imitavo Lucio Dalla, Celentano, Pizzul. Ero entrato così nel giro degli spettacoli itineranti, in contatto con quei comitati di cui Michele Guardì (storico autore tv, ideatore de I fatti vostri, ndr ) ha fatto una religione. In una di quelle serate, in provincia di Bari, mi dissero che sarebbe intervenuto un pianista: iniziò a suonare ed era bravissimo. Aveva anche dei momenti parlati e ci fece sbellicare: era Checco Zalone », dice a Chiara Maffoletti. 🔗 Leggi su Open.online

Unomattina Estate, intervista ad Alessandro Greco: “L’affetto del pubblico è un grande privilegio, mi emoziona sempre. Stefano De Martino? Passare dalla danza alla conduzione non è un’operazione facile” - Dal 2 giugno su Raiuno riparte Unomattina estate. Alla conduzione ritroveremo Alessandro Greco che sarà affiancato quest’anno da Carolina Rey che prende così il posto di Greta Mauro.

Chi è Beatrice Bocci, la moglie di Alessandro Greco: “Abbiamo scelto la castità” - Beatrice Bocci, classe 1970, è una ex modella e conduttrice televisiva. Dopo aver vinto il titolo di Miss Toscana ed essersi aggiudicata il secondo posto a Miss Italia nel 1994, Beatrice ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare anche nella danza, nel teatro e in televisione come conduttrice a La Rai che vedrai su Rai1.

Alessandro Greco: "La castità tra me e mia moglie dura da 4 anni, una scelta di fede. Jovanotti se la prese per una mia imitazione" - «Con lo pseudonimo Idem, cantai una serie di brani scritti dagli autori di "Perdere l’amore" imitando le loro tre voci che si intrecciavano. Riporta msn.com

Chi è Beatrice Bocci, la moglie di Alessandro Greco - Come detto, Beatrice e Alessandro si conoscono nel 1997, stando alle parole di Greco grazie a Fabrizio Frizzi, e tra loro sarebbe scattato un colpo di ... Si legge su dilei.it