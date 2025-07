Cesare Cremonini in concerto allo Stadio Olimpico | la scaletta delle canzoni

Dopo il successo a Bologna, Napoli e Messina, Cesare Cremonini sta per tornare a Roma. Si esibirà in due serate, il 17 e 18 luglio 2025, presso lo Stadio Olimpico con uno spettacolo unico. Milioni di spettatori non vedono l’ora di scatenarsi ed emozionarsi con le canzoni dell’artista bolognese che stanno scrivendo la storia della musica italiana. Di seguito la scaletta prevista. Cesare Cremonini, 17 e 18 luglio a Roma: la scaletta. La scaletta ufficiale del Tour 2025 prevede: Alaska Baby Dicono di me PadreMadre Il comico (Sai che risate) La ragazza del futuro Ora che non ho più te La nuova stella di Broadway Buon viaggio (Share The Love) Lost in the Weekend Un’alba rosa Acrobati Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Ragazze facili Mondo Logico #1 Grey Goose Aurore boreali Nonostante Tutto Figlio di un re San Luca 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Cesare Cremonini è un idolo della musica italiana che ha saputo trasformare la fine dei Lùnapop in una svolta, intraprendendo un percorso da solista ricco di crescita e maturazione artistica. 🔗 Leggi su Funweek.it