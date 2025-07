Trump | i Patriot già partiti per Kiev

7.40 I missili Patriot per l'Ucraina sono stati giĂ spediti dalla Germania. Lo ha affermato il presidente Usa, secondo l' agenzia Bloomberg. Niente armi a lungo raggio, ha detto anche, smentendo il FT secondo cui avrebbe incoraggiato Zelensky a prendere di mira Mosca. Trump ha poi affermato di non aver sentito Putin dopo l'annuncio di dazi a Mosca senza un accordo entro 50 giorni. Intanto nella notte esplosioni e feriti in diverse cittĂ ucraine, mentre Kiev lancia l'allarme per ondate di droni sulla capitale e altre localitĂ . 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

