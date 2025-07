Roberto Formigoni | Ho la riabilitazione posso tornare a candidarmi

«Con la riabilitazione non avrò problemi: se voglio, potrò correre. Per il momento resto fermo e non mi candido, ma per prudenza dico: “Mai dire mai”». Ma «per favore non scriva che ritorno in politica». È un Roberto Formigoni ambivalente quello che oggi annuncia a Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano la sua voglia di politica. «La gente mi avvicina, mi dimostra affetto, non ha mai creduto alla mia colpevolezza», sostiene il politico vicino a Comunione e Liberazione. Intanto ha firmato l’atto di costituzione del movimento Per un’Italia Migliore (Pim), di cui sarà presidente onorario. E il centrodestra lo ha accolto di nuovo a braccia aperte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: roberto - formigoni - riabilitazione - posso

Verso le elezioni, anche Roberto Formigoni a Ravenna per sostenere la corsa del Popolo della Famiglia - Proseguono gli appuntamenti elettorali per Ravenna in vista del voto del 25-26 maggio. Sabato alle 11.

Roberto Formigoni a sostegno di Mirko De Carli - Ieri Roberto Formigoni era a Ravenna per sostenere la candidatura di Mirko De Carli. In mattinata presso il comitato elettorale della liste Lega-Pdf-LpRa per Ancisi Sindaco si è tenuto un incontro con i cittadini a cui ha preso parte Roberto Formigoni, già presidente di Regione Lombardia.

Roberto Formigoni a Ravenna per sostenere candidatura di De Carli per Ancisi sindaco - Nella giornata di sabato presso il comitato elettorale della liste Lega-Pdf-LpRa per Ancisi Sindaco si è tenuto un incontro con cittadini e stampa a cui ha preso parte il già Presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni.

Roberto Formigoni: «Ho la riabilitazione, posso tornare a candidarmi»; Sanità , buffet e Formigoni show: “Voglio la riabilitazione per potermi candidare”; Il 12 novembre Formigoni sarà di nuovo un uomo libero. Ma per il ritorno in politica deve attendere.

Formigoni: “chiesta riabilitazione per tornare in politica ... - IL RITORNO IN POLITICA (FORSE) DI ROBERTO FORMIGONI: “ABBIAMO CHIESTO LA RIABILITAZIONE” Non è vero che Roberto Formigoni ha detto che si candiderà alle Elezioni Politiche del 2027: è vero ... ilsussidiario.net scrive

Il condannato Formigoni si presenta alle europee? Fontana: “Un ... - Roberto Formigoni, dato per dialogante con Fdi per una candidatura alle elezioni europee del 2024, però forse ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it