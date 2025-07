Il generale e la bomba atomica russa | Se attaccati dalla Nato possono sganciarla

Il generale Leonardo Tricarico dice che la Guerra Fredda è finita. E quindi i suoi principi si stanno sgretolando. Anche sull’uso delle armi atomiche: «Dal concetto di deterrenza, i russi sono passati al ricatto: secondo la loro dottrina, che ha fatto un notevole passo indietro, l’arma atomica è utilizzabile con piĂą facilitĂ . Hanno abbassato l’asticella. Ai tempi della Guerra fredda, la dottrina sovietica contemplava il ricorso al nucleare solo quando fosse stata messa in sindacato l’esistenza stessa del Paese. Ora, invece, i russi dicono: se veniamo attaccati da un paese della Nato, anche con armi convenzionali, noi ci sentiamo in diritto di reagire con armi atomiche», dice a Francesco Grignetti per La Stampa. 🔗 Leggi su Open.online