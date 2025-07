La moglie di Urso salta la fila a Fiumicino la spiegazione del ministro dopo la polemica di Zingaretti

Luca Zingaretti ha denunciato sui social che la "moglie di un politico" aveva saltato la fila al check in a Fiumicino, con l'aiuto della scorta. Si trattava di Olga Sokhnenko, moglie di Adolfo Urso, ministro delle Imprese. Che ha detto di "non aver notato niente", e che le valutazioni in questi casi "le fa la scorta". 🔗 Leggi su Fanpage.it