Solo perché sono una donna in auto | l’inquietante storia di Chiara nella zona industriale di Turate

I video girati da Chiara sono inquietanti. Auto che si accostano, uomini che la fissano. Fanno giri. Una, due, tre volte, come avvoltoi. Si avvicinano, la osservano, e se va bene si limitano a sguardi ambigui. Altre volte partono insulti. Qual è la “colpa” di Chiara? Avere un lavoro su turni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

