Carcere a Roma tra autolesionismo e sovraffollamento I numeri

Le carceri di Roma hanno mostrato di vivere una emergenza strutturale e anche sociale. Ciò è emerso dai numeri snocciolati da Valentina Calderone, garante dei detenuti di Roma, ha all'assemblea capitola. Più precisamente, è stata illustrata la sintesi della relazione integrale che, il 28 luglio.

Carceri: nel 2024 a Roma 91 suicidi e 1.824 eventi critici tra autolesionismo e aggressioni; Carceri, il garante lancia l'allarme: Abuso di farmaci, suicidi e gesti di autolesionismo; Suicidi e atti di autolesionismo in carcere, firmato a Regina Coeli il protocollo di prevenzione.

Carceri romane in crisi tra suicidi, sovraffollamento e cure negate - Secondo Calderone, "la fotografia delle carceri romane oggi è quella di una profonda disfunzione del sistema detentivo, che non solo viola i diritti, ma espone migliaia di persone – detenuti e ...

Suicidi, autolesionismo, rivolte e sovraffollamento: il 2024 è l ... - Sette le persone che si sono tolte la vita nell'ultimo anno, numerosi gli atti di autolesionismo: il 2024 è uno degli anni peggiori per le persone recluse nelle carceri del Lazio, dove i numeri ...