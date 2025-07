Calciomercato Napoli l’arrivo di Lang per le visite mediche | VIDEO

Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven giunto al Napoli in questo calciomercato estivo, ieri era a Villa Stuart per le visite mediche. Noa Lang, nuovo esterno offensivo voluto da Antonio Conte, si prepara a diventare il nuovo attaccante del Napoli in questo calciomercato estivo. Ieri, a Villa Stuart (Roma), ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherĂ al club partenopeo fino al 2030. Oggi arriverĂ l'ufficialitĂ . Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Napoli, l’arrivo di Lang per le visite mediche | VIDEO

calciomercato - napoli - lang - visite

