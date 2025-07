Sequestrata in casa per 12 ore e violentata dall'ex compagno la 45enne | Ha provato a uccidermi

Una 45enne è stata sequestrata in casa a Milano per 12 ore tra domenica 13 e lunedì 14 luglio dall'ex compagno. Il 33enne, arrestato dai carabinieri, l'avrebbe minacciata con un cacciavite e violentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, 12 ore di orrore nella morsa del suo ex: 45enne sequestrata in casa, violentata e seviziata dal compagno che aveva lasciato Vai su X

Ha convito la ex fidanzata a vedersi per un'ultima volta, l'ha sequestrata in casa per 12 ore, violentandola e picchiandola. È successo nella notte tra domenica e lunedì a Milano, in zona viale Umbria. La vittima, una donna italiana di 45 anni, aveva deciso di i Vai su Facebook

Incubo a Milano per una donna 45enne, sequestrata e violentata in casa dal suo ex compagno - Un incubo durato oltre dodici ore per una donna di 45 anni, aggredita nella notte tra domenica e ... Scrive ilnotiziario.net

Violentata e sequestrata in casa per 12 ore dall’ex a Milano - Donna sequestrata e violentata per dodici ore dall’ex a Milano: arrestato un 33enne italiano con precedenti penali. Secondo blitzquotidiano.it