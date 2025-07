Incendio in un condominio a Porto Empedocle | cinque intossicati dal fumo

Cinque persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato durante la notte in un condominio di via Boccaccio, a Porto Empedocle. I vigili del fuoco, per mettere in salvo le famiglie che occupavano i piani alti dello stabile nei pressi di via Roma, hanno dovuto utilizzare un'autogru per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incendio - condominio - porto - empedocle

Incendio in un condominio a Librino, in salvo una donna e un bambino: stabile evacuato - Nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato in un appartamento al nono piano di uno stabile in viale Grimaldi nel quartiere Librino.

Incendio in un condominio a Bottegone, vicino a Pistoia, 10 famiglie evacuate ed edificio inagibile - Un condominio in provincia di Pistoia è andato a fuoco per cause ignote: 10 famiglie sono state costrette ad evacuare

Campi Bisenzio: paura per un incendio sul tetto di un condominio - Sul posto due squadre e un’autoscala e un’autobotte in supporto. I vigili del fuoco hanno operato per contenere l’incendio ad una porzione di copertura di circa 20 mq, effettuando dei tagli per impedire la propagazione L'articolo Campi Bisenzio: paura per un incendio sul tetto di un condominio proviene da Firenze Post.

Incendio in condominio: famiglie messe in salvo dai Vigili del Fuoco a Porto Empedocle; Incendio nel casotto di legno dove erano ammassati scatoloni e plastiche: condomini si mobilitano per evitare danni; Brucia l'auto di un elettricista: cause non chiare, è il terzo incendio dall'inizio del mese.

Incendio in condominio: famiglie messe in salvo dai Vigili del Fuoco - Un incendio divampato nella notte ha messo a rischio la vita di decine di famiglie residenti in un condominio di Vicolo Boccaccio, nei pressi di Via Lincoln a Porto Empedocle. Da grandangoloagrigento.it

Mistero a Porto Empedocle: Scompare un Quindicenne - A Porto Empedocle, un tranquillo paese costiero in provincia di Agrigento, è scomparso un ragazzo di quindici anni. Si legge su dailyexpress.it