Le strategie industriali e infrastrutturali sono centrali nelle agende di governi e regolatori perchĂ© guidano la crescita dell'economia reale e gli investimenti. Per questo, e con l'obiettivo di esplorare le opportunitĂ di project financing in mercati chiave come il Regno Unito, il Medio Oriente e la Ue, la divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha organizzato ieri a Londra una conferenza alla quale hanno partecipato esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e accademico. Lo spunto è stato offerto dal piano decennale per le infrastrutture varato recentemente dal governo del Regno Unito prevede investimenti pari a 725 miliardi di sterline (oltre 846 miliardi di euro) per stimolare lo sviluppo economico, modernizzare i servizi pubblici, e accelerare il percorso verso una economia low-carbon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intesa, un ponte con la City per lanciare grandi opere