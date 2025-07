Ex Ilva ipotesi forno elettrico a Cornigliano Gli abitanti | Abbiamo fame di lavoro ma la salute non la baratteremo

Viaggio a Cornigliano, quartiere affacciato sullo stabilimento dell’ex Ilva: “Inaccettabile un piano calato dall’alto, vengano a parlare con noi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, ipotesi forno elettrico a Cornigliano. Gli abitanti: “Abbiamo fame di lavoro, ma la salute non la baratteremo”

Ex Ilva: slitta ancora l'incontro, a Cornigliano si rischia il raddoppio della cassa integrazione - Slitta ancora il tavolo a Palazzo Chigi tra sindacati e governo sull'ex Ilva, ora fissato a lunedì 9 giugno alle 18.

È entrata nel dibattito genovese l'ipotesi di un forno elettrico nelle aree ex #ILVA a Cornigliano, contenuta nella bozza di piano del governo. È necessario discutere quanto prima con tutte le parti in causa, perché tante sono le domande che al momento restan

Il vertice a Roma tra governo ed enti locali è stato aggiornato al 15 luglio. Intanto Bucci su Cornigliano: "Se non si arriva a un accordo ci saranno opzioni b, c e d"

Ex Ilva, ipotesi 2 milioni di tonnellate d'acciaio a Cornigliano - Inviata dal Governo ai sindacati la bozza del Piano di Decarbonizzazione: previsti tre forni elettrici a Taranto e uno a Genova ... Secondo rainews.it