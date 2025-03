Juventusnews24.com - Milan Como 2-1, Reijnders e Pulisic trascinano i rossoneri e salvano Conceicao: la contestazione a San Siro continua

Milan Como 2-1, Reijnders e Pulisic trascinano i rossoneri e salvano Conceicao: la contestazione a San Siro continua. Il Milan vince ancora in rimonta dopo aver sofferto tantissimo nel primo tempo. I rossoneri trascinati da Reijnders e Pulisic ribaltano il grande gol segnato da Da Cunha dopo una buona prestazione dei lariani, soprattutto nella prima frazione. In un San Siro con la contestazione della Curva ancora viva e che chiede a Cardinale di vendere il club, il Milan conquista altri tre punti importanti.