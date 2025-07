Casa Bianca terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu | è durato poco più di un' ora

Dopo il breve incontro tra Trump e Netanyahu, il Mar Rosso si infiamma con l’attacco degli Houthi a una nave greca, costando la vita a tre marinai. Intanto, Macron ribadisce che il riconoscimento dello Stato palestinese rappresenta l’unica strada verso la pace. In un mondo in rapido movimento, le tensioni geopolitiche si intrecciano, richiedendo attenzione e riflessione. La situazione resta complessa e incerta, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro della regione.

Mar Rosso, gli Houthi attaccano una nave greca: uccisi tre marinai. Macron: "Il riconoscimento dello Stato palestinese è l'unica via per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

In questa notizia si parla di: casa - bianca - terminato - secondo

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Caro Libro ti ho terminato...un po' faticoso alla fine ma resti pur sempre una grande storia del Maestro King. -L'Istituto di Stephen King Vai su Facebook

Trump-Putin, impegno per una «pace duratura». La Russia ferma per un mese gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine; Casa Bianca: Trump è frustrato sia con Putin che con Zelensky - Kiev: “Raid russo con droni a Zaporizhzhia, morta una donna”; Meloni e Trump, l'incontro di oggi in diretta | Trump: «Troveremo un accordo». La premier: «Qui per far incontrare Usa e Ue».

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora - L'incontro, il secondo in due giorni, è durato poco più di un'ora. Riporta msn.com

Casa Bianca: "Colloqui su Gaza costruttivi, fatti progressi" | L'Egitto presenterà ad Hamas nuova proposta - Terminato il nuovo round di negoziati a Il Cairo, c'è lieve ottimismo da parte della Casa Bianca: "Colloqui su Gaza costruttivi ... msn.com scrive