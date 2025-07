Giacomo Gobbato l' assassino condannato all' ergastolo La mamma | Nessuno me lo restituirà ma è stata fatta giustizia

La tragica vicenda di Giacomo Gobbato, assassinato e condannato all'ergastolo, scuote Venezia e il cuore di chi ha conosciuto il dolore di una perdita irreparabile. La madre, tra lacrime e speranza, afferma: “Nessuno me lo restituirà mai.” Tuttavia, con la giustizia fatta, si apre un fragile spiraglio di conforto in un dolore che non si può cancellare, ma che almeno può trovare una forma di ascesa nella verità.

VENEZIA - «Il mio Giacomo, il mio tesoro, non me lo restituirà mai nessuno. Ma è stata fatta giustizia. Non si può uccidere e restare impuniti. Poi ognuno ha il suo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giacomo Gobbato, l'assassino condannato all'ergastolo. La mamma: «Nessuno me lo restituirà ma è stata fatta giustizia»

In questa notizia si parla di: nessuno - giacomo - restituirà - stata

Giacomo Gobbato, l'assassino condannato all'ergastolo. La mamma: «Nessuno me lo restituirà ma è stata fatta gi; Piazza Boccaccio rivive: È stata restituita alle sue funzioni. Ora spazio a “Mercantia“; Piazza Boccaccio rivive: È stata restituita alle sue funzioni. Ora spazio a “Mercantia“.