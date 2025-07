Se di aborto si parla soltanto tra uomini

Se il tema dell’aborto viene affrontato solo tra uomini, si rischia di perdere di vista la reale complessità e le emozioni profonde coinvolte. L’ascolto autentico richiede pazienza, empatia e consapevolezza che non siamo soli nel nostro dolore o nelle nostre preoccupazioni. Solo così si può favorire un dialogo sincero, evitando surrogati che distorcono la verità. Apriamo il cuore e le orecchie alle voci che meritano di essere ascoltate.

L'ascolto è una pratica difficile. Implica disponibilità, pazienza, consapevolezza di non essere soli al mondo. Non di rado, invece di ascoltare si fa finta, si adotta una sorta di surrogato.

Nella Regione Piemonte l'assessore regionale Maurizio Marrone ha convocato una riunione per riattivare la stanza contro l'aborto all'ospedale Sant'Anna. Un incontro di soli uomini, un'immagine che non può che recare disagio dato che si parla di salute ses

