Lanazione.it - Ghali in concerto a Cortona. Apre il suo tour al Comics. Parte la corsa ai biglietti

, 15 maggio 2025 – È uno degli artisti più evocativi e impegnati del momento. È, al secoloAmdouni, il cantante che salirà sul palco deldi. Svelato dopo tanta attesa il nome dell’artista che il prossimo 31 maggio si esibirà in quello che ormai è considerato il “ne estivo” diche catalizza migliaia di giovani. Un appuntamento che si rinnova in tandem con il, ripercorrendo il felice connubio tra fumetto e musica. Negli scorsi anni si erano esibiti Tananai, Alfa, Achille lauro e Clara. L’organizzazione è appannaggio diSviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest e il contributo del Comune di. Sarà la città etrusca, di fatto, la prima tappa del “– Summer2025” che proseguirà poi in lungo e in largo per l’Italia.