Conte alla Juventus: c'è l'annuncio da Torino – Tuttosport

Antoniodi nuovo? Il tecnico salentino, dopo aver vinto lo Scudetto con l’Inter e l’avventura di questa stagione al Napoli, potrebbe tornare in bianconero.in vantaggio, le ultimepotrebbe tornareJuve. Dopo aver riportato i bianconericonquista dello Scudetto, aprendo il lungo ciclo vincente dellaretrocessa dal Tribunale in Serie B,potrebbe tornare ancora a Torino per ricostruire una “nuova Juve”.Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, infatti, la riconferma di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri appare sempre più lontana. La società, visti i risultati difficili in campo ed il rapporto non idilliaco con i senatori dello spogliatoio bianconeri, starebbe pensando ad un addio anticipo all’ex tecnico del Bologna.