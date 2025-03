Ilgiorno.it - Aggressione nel bar. Sfregia al volto la rivale con una lama. Scatta l’arresto

Leggi su Ilgiorno.it

La violenta conseguenza di precedenti rancori tra le due donne. Una era finita in ospedale,ta alcon un taglierino. L’altra si era allontanata, ma è stata identificata e rintracciata dalla polizia, che ha fattore. L.M.I.R., 37enne originaria della Repubblica Dominicana, è ritenuta la responsabile della violentaavvenuta all’interno di "uno dei locali della movida pavese", come si è limitata a riferire ieri la Questura di Pavia. I soccorsi sanitari di Areu erano intervenuti sulla Vigentina poco dopo le 5 di domenica. "La vittima, una donna di origine colombiana - per quanto reso noto - ha riportato gravi lesioni al. È stata immediatamente trasportata al Pronto soccorso cittadino dove i medici hanno confermato la natura potenzialmente permanente degli sfregi subiti".