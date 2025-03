Iltempo.it - "Resto perplessa". Meloni frena sull'invio di truppe in Ucraina

Leggi su Iltempo.it

dieur0pee in'ipotesi francese di undieuropee in«ho espresso perplessità, come sapete. E continuo a essere'utilizzo dieuropee, al di là del fatto che la presenza diitaliane inin questa fase non è mai stata all'ordine del giorno, tanto per sgomberare il campo. Ma io vedo questa come una soluzione che rischia di essere molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre». L'ha detto la premier Giorgia, parlando con la stampa davanti alla residenza dell'ambasciatore italiano a Londra dopo il summit dei leader. Poi laaffronta il tema della «Sicuramente gli Stati Uniti vogliono una pace, la vogliono velocemente, ma penso anche che proprio perché Trump dice io sono un peacekeeper, cioè sono una persona che vuole portare pace, penso che sia anche nell'interesse degli Stati Uniti essere certi che nel momento in cui si arriva a una pace, non si torna indietro.