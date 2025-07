La schermata principale di Android TV potrebbe divenire più caotica

Immagina una schermata principale di Android TV ancora più ricca di contenuti, ma anche potenzialmente più confusa. Google sta infatti preparando l’introduzione di tre nuove schede per personalizzare e ampliare l’esperienza d’uso, aggiungendosi a quella già esistente. Un cambiamento che potrebbe rendere la navigazione più completa o, al contrario, un po’ più complessa. Scopriamo insieme cosa ci aspetta e come affrontare questa novità.

Google si prepara ad introdurre tre nuove schede nella schermata principale di Android TV, che si vanno ad aggiungere a quella già presente

