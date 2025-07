Al via il progetto MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino

Arezzo, 2 luglio 2025 – Una sinergia tra musei, spazi espositivi e centri di documentazione del Casentino per valorizzare il patrimonio culturale e storico della vallata, trasformandolo in una risorsa per il futuro. Il progetto ha unito l'EcoMuseo del Casentino promosso dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, il Museo Archeologico del Casentino "Piero Albertoni" promosso dal Comune di Bibbiena e il Museo dell'Arte della Lana di Stia promosso dalla Fondazione Simonetta e Luigi Lombard, che hanno unito le rispettive forze nella costituzione di un nuovo sistema museale territoriale, denominato MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino, riconosciuto e sostenuto dalla Regione Toscana.

