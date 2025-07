Pisa morsa al volto dal rottweiler di famiglia | minuti di terrore è in ospedale

Un episodio choc scuote Pisa: un rottweiler di famiglia morde al volto una donna di 50 anni, scatenando minuti di terrore. La furia dell’animale ha preso tutti di sorpresa, portando a una corsa frenetica al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello. In un attimo, la tranquillità domestica si trasforma in un incubo che lascia segni profondi e domande ancora senza risposta. La vicenda mette in luce quanto possa essere imprevedibile la convivenza con gli animali domestici.

Pisa, 3 luglio 2025 – Minuti di terrore, il cane che si rivolta contro una persona della famiglia, la morde al volto. Da qui la corsa verso il pronto soccorso dell’ ospedale Cisanello. Paura in un’abitazione di via del Marmigliaio a Pisa. Una donna di cinquant’anni si trova adesso nella struttura ospedaliera dopo che il cane di famiglia si è rivoltato contro di lei. Si sarebbe svolto tutto in pochi attimi. L’animale l’ha attaccata e quindi azzannata al volto. Sono stati momenti di terrore. Poi la vittima dell’aggressione è stata liberata dalla furia del cane. A quel punto è stato chiamato il 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, morsa al volto dal rottweiler di famiglia: minuti di terrore, è in ospedale

