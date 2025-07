Perito Cilento Fest – Cinema e Borghi | quarta edizione del festival dal 18 al 21 agosto 2025

Preparatevi a immergervi nell’incanto del Cilento, dove dal 18 al 21 agosto 2025 si svolgerà la quarta edizione di Cilento Fest – Cinema e Borghi. Un festival che unisce grande cinema, omaggi speciali e oltre 150 film in concorso, celebrando le comunità locali e i borghi autentici. Tra ospiti di fama e storie emozionanti, questa manifestazione promette di lasciarvi senza fiato, rendendo il borgo di Perito il palcoscenico perfetto per emozioni indimenticabili.

Grandi nomi, omaggi speciali e oltre 150 film in concorso per la quarta edizione. Il suggestivo borgo di Perito si prepara ad accogliere, dal 18 al 21 agosto 2025, la quarta edizione del "Cilento Fest – Cinema e Borghi", il festival dedicato al cinema nazionale e internazionale che racconta le comunità locali e i piccoli centri. Tra i protagonisti attesi: Gianmarco Tognazzi, Enzo Decaro, Antonia Liskova, Aurora Ruffino, Ninetto Davoli, Paolo Carnera, Nicola Acunzo, Adolfo Durante, Alessandro Daniele e Mario Rosini. Eventi speciali e tributi. Il programma prevede appuntamenti d'eccezione, come il tributo a Pier Paolo Pasolini dal titolo "Pas, Pasa, Pasolini", con la partecipazione di Ninetto Davoli, e un omaggio a Pino Daniele con lo spettacolo "Mille culure", interpretato da Enzo Decaro e Mario Rosini, e la proiezione del docufilm "Pino", introdotto da Alessandro Daniele.