Vietato fumare in spiagge parchi e fermate d’autobus

Dal 29 giugno, in Italia, fumare all’aperto sarà vietato su spiagge, parchi e fermate degli autobus, ad eccezione delle sigarette elettroniche. Una scelta che ha diviso opinioni: chi la considera un passo avanti verso ambienti più sani, chi invece la giudica insufficiente o inefficace. Ma cosa ne pensano i cittadini e gli esperti? Scopriamo insieme le implicazioni di questa nuova normativa e il suo impatto sulla vita quotidiana.

Dal 29 giugno sono in vigore nuove regole che probiscono le sigarette anche all’aperto, tranne quelle elettroniche. Una misura insufficiente secondo alcuni, inutile secondo altri Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Vietato fumare in spiagge, parchi e fermate d’autobus

Francia: dal 1° luglio vietato fumare nei luoghi pubblici all’aperto frequentati da bambini - Dal 1° luglio 2025, la Francia farà un passo audace verso la protezione dei più piccoli: vietato fumare negli spazi pubblici all'aperto frequentati da bambini.

