Assistere i genitori anziani, soprattutto da lontano, è una sfida emotivamente complessa e ricca di responsabilità. Essendo figlia unica e vivendo in Svezia, mi trovo a gestire questa situazione con il cuore diviso tra due culture e due realtà. Recentemente, mio padre ha ricevuto una diagnosi delicata, e ogni giorno diventa ancora più importante trovare il giusto equilibrio tra amore, cura e supporto. Leggi…

Sono figlia unica e da cinque anni vivo in Svezia, dove è nata anche mia figlia e dove mi trovo molto bene. Di recente a mio padre è stata diagnosticata una malattia che,.

Assistenza genitori anziani, ecco quando puoi chiedere un rimborso ai tuoi fratelli per le cure prestate: la Cassazione; Come affrontare e accettare la vecchiaia dei genitori: i consigli della psicologa; La denuncia di una figlia: “Non bastano 2 pensioni per curare i genitori malati”.

Genitori anziani e non autosufficienti, i figli sono obbligati ad assisterli? - Money.it - L’obbligo dei figli nei confronti dei genitori è stabilito dall’articolo 433 del Codice civile, secondo il quale i figli rientrano fra le ... Lo riporta money.it

Cura del genitore anziano: spetta solo al figlio convivente? - Thewam - 232 del 2018, ha stabilito che l’obbligo di assistere un genitore anziano o disabile non riguarda solo il figlio che vive con lui. Riporta thewam.net