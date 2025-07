Ironheart | Ryan Coogler commenta il debutto di un personaggio Marvel molto atteso

Il debutto di Ironheart sta facendo parlare i fan di Marvel, e Ryan Coogler non perde occasione per condividere le sue impressioni. La seconda metĂ della serie ci immerge in un intricato gioco di potere, dove Dormammu sembra tessere le fila dietro le quinte di The Hood, alimentando teorie e suspense. Con il suo sorriso beffardo, il misterioso villain svelato lascia presagire una sorprendente evoluzione della trama. Un episodio che promette di rivoluzionare le aspettative dei fan e aprire nuove strade nel Marvel Cinematic Universe.

La seconda metĂ di Ironheart  porta gli spettatori a credere che Dormammu stia tirando i fili di The Hood, cosa che sembra ovvia se si guarda la storia di Parker Robbins nei fumetti. Quando Riri Williams ( Dominique Thorne ) chiede al misterioso cattivo di Sacha Baron Cohen se lui sia o meno il villain di Doctor Strange, lui sorride beffardo e rivela il suo vero nome: Mefisto. È un momento epocale, e il produttore esecutivo di Ironheart, Ryan Coogler, lo ha spiegato in un’intervista a Variety. “È buffo, quando ho incontrato Jon Watts per la prima volta nel 2016, mentre stava lavorando a ‘Spider-Man: Homecoming’, Spider-Man era come se fosse al piano interrato, come se combattesse sotto i cattivi di strada”, ha detto a proposito dell’introduzione del diavolo nella storia di Riri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

