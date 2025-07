The Boys S5 | Eric Kripke annuncia la fine delle riprese

Con entusiasmo e gratitudine, Eric Kripke annuncia la conclusione delle riprese di The Boys S5, stagione finale di una serie amata da milioni. Nel suo post su Instagram, il creatore si mostra nella celebre sala conferenze dei set, riflettendo sul viaggio emozionante che ha portato questa avventura televisiva a un epilogo memorabile. Il futuro della serie si fa ora ancora più interessante: cosa ci aspetta? Restate sintonizzati!

Si è ufficialmente conclusa la produzione della quinta – ed ultima – stagione di The Boys, la serie di successo in onda su Prime Video. Ad annunciare la conclusione dei lavori sul set è stato il creatore dello show Eric Kripke attraverso un sentito post-social sul suo profilo Instagram. All’interno del post-social, oltre ad una serie di dichiarazioni di ringraziamento a cast e produzione, l’autore si mostra nella celebre sala conferenze dei Sette all’interno della Vought Tower. “ Questa è l’ultima volta che sarò su questo set. Presto verrà demolito”, ha scritto nella didascalia del post. “ È agrodolce, ma il mio sentimento principale è la gratitudine. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Boys S5 | Eric Kripke annuncia la fine delle riprese

