Pattinaggio Fiumicino gli atleti protestano con striscioni | E’ la nostra casa non portatecela via

Nel cuore di Fiumicino, la passione per il pattinaggio si fa sentire forte e chiara, con gli atleti che protestano pacificamente attraverso striscioni simbolici. La loro voce si leva contro la perdita di un luogo fondamentale, un punto di riferimento per molte generazioni. Mentre le polemiche sulla chiusura dell’impianto infuriano, la comunità sportiva sceglie di alzare la voce, dimostrando che il pattinaggio è molto più di uno sport: è un’emozione condivisa. La loro protesta continua a essere un forte messaggio di speranza e resistenza.

Fiumicino, 3 luglio 2025 – Nel mentre che non si placano le polemiche sulla chiusura e lo sgombero della pista di pattinaggio a Isola Sacra, nella mattinata di ieri l a comunitĂ sportiva si è riunita per preparare striscioni che sono stati appesi all'impianto come appello ad un passo indietro. "Il pattinaggio è la nostra casa, non ce la portate via", si legge sugli striscioni. E ancora "Non è solo sport è il sorriso di piĂą generazione". Ma la protesta non si ferma: i genitori degli atleti ed ex atleti ed ex atleti dell'Accademia di Pattinaggio, presso il Bar Fieni di Focene hanno promosso una raccolta firme contro lo sfratto.