david koma ha portato la sua prima sfilata menswear a berlino

dare voce alle nuove sfumature dello stile maschile, David Koma apre un dialogo autentico e innovativo sulla mascolinità contemporanea. Con "I Love David", non si limita a vestire, ma invita a riflettere, a riscoprire il proprio io attraverso design audaci e sinceri. Un passo coraggioso che promette di ridefinire gli standard dell’uomo moderno e di ispirare una nuova consapevolezza di sé.

C’è qualcosa di sinceramente coraggioso nel chiamare la propria collezione I Love David, soprattutto se ti chiami David. Non è solo autoironia o semplice branding: è un modo per mettersi in gioco, per usare il proprio nome come punto di partenza di un discorso più ampio sull’identità maschile, su cosa significhi oggi guardarsi allo specchio e magari piacersi, per davvero. Con questa collezione, la prima interamente dedicata all’uomo e la prima a sfilare a Berlino, David Koma racconta il maschile come un mosaico di riferimenti: il sex appeal pop di David Beckham, la bellezza scolpita del David di Michelangelo, e naturalmente se stesso, con la sua estetica precisa, tagliente e sensuale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it