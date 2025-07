Michelle Hunziker innamoratissima chi è il nuovo fidanzato | il retroscena sul primo incontro

Michelle Hunziker è innamoratissima e il suo cuore batte forte per il nuovo fidanzato, Nino Tronchetti Provera. La loro storia d’amore, tenuta nascosta a lungo, si svela ora tra sorrisi, abbracci e baci sotto il sole estivo, rivelando un romantico retroscena sul primo incontro. Scopriamo insieme i dettagli di questa relazione segreta che ora brilla di luce propria.

Personaggi tv. Michelle innamoratissima, chi è il nuovo fidanzato: il retroscena sul primo incontro – Ormai è chiaro: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non tengono più nascosta la loro relazione. I loro sorrisi, gli abbracci e i baci sotto il caldo sole estivo raccontano una storia d'amore tenuta nascosta per mesi e ora finalmente svelata senza timori. Come raccontato dal settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti grazie ad alcune amicizie in comune nel mondo dell'imprenditoria e si sono avvicinati piano piano, lasciando che la loro intesa crescesse lontano dai riflettori. Un appartamento di lusso: il colpo di fulmine tra le mura.