Ilfattoquotidiano.it - Brignone vince anche il Super G di Kvitfjell e allunga in classifica di Coppa del Mondo. Gut-Behrami e Goggia battute per pochi centesimi

SestoG della stagione conquistato. Federicatrionfasulle nevi norvegesi di. La valdostana, scesa con il pettorale numero 6, ha tremato quando sono scese in pista Lara Gut-e Sofia. La grande rivale svizzera, che paga una sbavatura nel settore centrale, ha terminato la sua gara dietro aper solamente 6. Ottima prestazione ma tanta delusione per, che ha concluso al terzo posto con soli 9di distacco. Le tre atlete sul podio racchiuse in meno di un decimo, segno di un grande equilibrio., che ha commesso qualche imperfezioni in unG molto tecnico, ha avuto la meglio sulle avversarie grazie allo spirito aggressivo con cui ha interpretato la gara. La differenza però l’hanno fatto soprattutto un errore di linea di Gut-nella parte alta del tracciato e un gancio dello scarpone destro che si è aperto durante la discesa di