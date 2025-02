Movieplayer.it - Dragon Trainer: il live-action debutterà in anteprima al CinemaCon 2025

Leggi su Movieplayer.it

didi Universal e DreamWorks farà il suo debutto mondiale al, ecco quando. Il tanto attesodi, realizzato da Universal Pictures e DreamWorks Animation, è finalmente pronto per il suo debutto mondiale. Dopo mesi di attesa, è stato ufficialmente annunciato che il film sarà proiettato inalil 2 aprile, presso il Colosseo del Caesars Palace di Las Vegas, più di due mesi prima dell'uscita ufficiale nelle sale americane, prevista per il 13 giugno., è polemica sul casting di Astrid, la risposta del regista: "Non è un film storico" Le dichiarazioni sul film "combina perfettamente azione da blockbuster, effetti visivi mozzafiato e una narrazione .