Milan è il giorno di Modric | attesa per l’arrivo il programma della sua prima giornata in rossonero

2025-07-14 14:24:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: E’ finalmente arrivato il momento dell’arrivo di Luka Modric al Milan: il croato è sbarcato a Milano per l’iter di visite mediche e idoneità sportiva che precederanno l’ufficialità del suo passaggio in rossonero. Il conto alla rovescia è finito. Dopo settimane di lunga attesa, il Milan può finalmente abbracciare Luka Modric che arriva a parametro zero dopo la fine del suo percorso al Real Madrid. Il fuoriclasse croato è pronto a cominciare la sua avventura in maglia rossonera, con i primi passi ufficiosi che si terranno proprio nella giornata di oggi – lunedì 14 luglio 2025 – con l’arrivo in Italia (è atterrato intorno alle ore 11. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: milan - modric - attesa - arrivo

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

Modric-Milan: come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid - Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono.

Sono ore di attesa per il Milan: nella giornata di domani arriverà Luka Modric L'arrivo è previsto per domani mattina, farà le visite mediche e firmerà il contratto ? Dopodiché partirà per le vacanze e si unirà al gruppo di Max Allegri a partire dal 4 ago Vai su Facebook

? #Calciomercato #Milan, cresce l’attesa per l’arrivo di #Luka #Modric: il centrocampista croato è atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche e la firma. ? Tutti i dettagli sull’operazione nel nostro articolo #acmilan #rossoneri Vai su X

Modric-Day, il croato è atterrato a Malpensa: Felice, mi aspettano grandi sfide. Ora le visite; Milan, è il giorno di Modric: attesa per l'arrivo, il programma della sua prima giornata in rossonero; Milan, Modric completa le visite mediche: attesa dei tifosi fuori dal centro.

Milan, Modric arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Milan, è il giorno di Modric: attesa per l'arrivo, il programma della sua prima giornata in rossonero - E' finalmente arrivato il momento dell'arrivo di Luka Modric al Milan: il croato si prepara a sbarcare a Milano per l'iter di visite mediche e idoneità sportiva che precederanno l'ufficialità del suo ... Secondo calciomercato.com