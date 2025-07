Emergenze | a Carpi un canale whatsapp per informare i cittadini

Da oggi il Comune di Carpi ha uno strumento in più per informare i cittadini in caso di situazioni straordinarie di emergenza, il canale whatsapp Città di Carpi: Allerta che servirà per comunicare allerte meteo, criticità su fiumi, ponti, viabilità e altri eventi eccezionali. L’amministrazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

