Assegnazioni provvisorie 2025 26 | chi può far domanda motivi validi e deroghe secondo UIL Scuola

Dal 14 al 25 luglio 2025 è possibile presentare domanda di Assegnazioni provvisorie per l’a.s. 202526. La UIL Scuola RUA ha pubblicato 36 FAQ per chiarire a chi spetta questo diritto, quali sono i motivi validi, le deroghe applicabili e le modalitĂ di presentazione, diverse tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato in . Assegnazioni provvisorie 202526: chi può far domanda, motivi validi e deroghe secondo UIL Scuola . 🔗 Leggi su Scuolalink.it