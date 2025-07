Gemini Space potrebbe rivoluzionare il widget At a glance dei Pixel

Scopriamo insieme alcune funzioni e quello che potrebbe essere l'aspetto di Gemini Space sugli smartphone Pixel L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini Space potrebbe rivoluzionare il widget At a glance dei Pixel

In questa notizia si parla di: gemini - space - potrebbe - pixel

Gemini Space potrebbe essere la risposta di Google alla Now Bar di Samsung - Sembra che Google sia al lavoro su una funzionalità inedita chiamata Gemini Space, scopriamo insieme di cosa potrebbe trattarsi L'articolo Gemini Space potrebbe essere la risposta di Google alla Now Bar di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Gemini Space potrebbe sostituire il Riepilogo del Pixel Launcher e rispolverare Google Now - Google Now potrebbe fare ritorno sui Pixel come Daily Hub, costola della funzione Gemini Space che si ispira a Now Bar e Now Brief di Samsung.

Gemini Space potrebbe rivoluzionare il widget At a glance dei Pixel; Gemini Space: la risposta di Google alla Now Bar di Samsung?; Google copia Samsung e sui Pixel sta per arrivare Gemini Space.

Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com - Gemini Space è la nuova funzione AI dei Pixel 10: riepiloghi smart, dati contestuali e un'esperienza simile alla Now Bar di Samsung, direttamente sulla lockscreen ... Segnala tecnologia.libero.it

Gemini Space di Google sui Pixel come le Live Activities di Apple - MSN - Nel codice sono apparsi anche riferimenti a un “Ambience Hub“, che potrebbe funzionare come un riepilogo più ampio a schermo intero, ... msn.com scrive