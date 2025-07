Harry Potter e i doni della Morte Parte I – In Concerto | in prima assoluta a Roma il 6 e 7 dicembre e a Milano il 27 e 28 dicembre

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE™ Parte I IN CONCERTO IN PRIMA ASSOLUTA ITALIANA A ROMA E MILANO  Il settimo capitolo della saga con l’Orchestra Italiana del Cinema che eseguirĂ dal vivo la colonna sonora di Alexandre Desplat in perfetto sincrono con l’intero film. ROMA – AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE. Sabato 6 dicembre (ore 20.30) Domenica 7 dicembre (ore 15.00 e ore 20.30) MILANO – TAM TEATRO ARCIMBOLDI. Sabato 27 dicembre (ore 20.30) Domenica 28 dicembre (ore 15.00 e ore 19.30)  BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE DAL 14 LUGLIO 2025: https:www.ticketone.itartistharry-potter-live-concert Orchestra Italiana del cinema (c) Flavio Ianniello  Dal film “Harry Potter e I Doni della Morte”  L’ultimo e piĂą atteso capitolo della saga letteraria piĂą amata arriva per la prima volta in Italia come non lo avete mai sentito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Harry Potter e i doni della Morte Parte I – In Concerto: in prima assoluta a Roma il 6 e 7 dicembre e a Milano il 27 e 28 dicembre

Mancano 3 giorni e poi i biglietti per Harry Potter e i Doni della Morte in Concerto Parte 1 saranno in vendita su TicketOne! Save the Date: Lunedì 14 Luglio Roma e Milano, dicembre 2025 #harrypotter #harrypotterinconcert Vai su Facebook

